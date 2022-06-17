ТАСС: группировка армии Украины попыталась прорваться на территорию ДНР со стороны Макеевки

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17 июня 2022, 11:34 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться на территорию Донецкой народной республики со стороны города Макеевки. Об этом информирует ТАСС.

«Группировка ВСУ попыталась со стороны Макеевки прорваться на территорию ДНР, рассказал источник», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Подробности случившегося в процитированном посте не приведены.

Ранее сегодня сообщалось, что росгвардейцы отразили нападение украинских диверсантов в Харьковской области и обнаружили их иностранное вооружение на месте боестолкновения. Согласно имеющимся сведениям, среди трофеев оказались гранатометы и снайперская винтовка Barrett M82.