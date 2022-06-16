WarGonzo: на Горловском фронте подразделение НМ ДНР ликвидировало позиции ВСУ

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16 июня 2022, 18:31

Удар по позициям ВСУ/ стоп-кадр из ролика

Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили видеоролик, на котором зафиксирован момент уничтожения последовательными точечными ударами позиций украинских вооружённых формирований на Горловском направлении.

Военкоры уточнили, что удары республиканская армия наносила 122мм гаубицей Д-30 по 30-ой бригаде ВСУ.

Ранее сегодня экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР («мусульманского батальона»), участник штурма Дворца Амина в Кабуле (1979 г.), полковник запаса Рустам Турсункулов прокомментировал эпизод, когда националисты из заградотрядов расстреляли в спину 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ, которые решили сложить оружие и сдаться в плен российским войскам.