Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили видеоролик, на котором зафиксирован момент уничтожения последовательными точечными ударами позиций украинских вооружённых формирований на Горловском направлении.
Военкоры уточнили, что удары республиканская армия наносила 122мм гаубицей Д-30 по 30-ой бригаде ВСУ.
Ранее сегодня экс-командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР («мусульманского батальона»), участник штурма Дворца Амина в Кабуле (1979 г.), полковник запаса Рустам Турсункулов прокомментировал эпизод, когда националисты из заградотрядов расстреляли в спину 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ, которые решили сложить оружие и сдаться в плен российским войскам.