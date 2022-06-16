В Киеве завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги

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16 июня 2022, 18:09

Встреча в Киеве, Kay Nietfeld/ dpa

Киев в четверг, 16 июня, стал местом встречи на высшем уровне президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя совета министров Италии Марио Драги. Целью переговоров было обсуждение ситуации с конфликтом на Украине.

На политических торгах от Украины присутствовали также глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и Советник Президента (правая рука) Андрей Ермак. Примечательно, что министр иностранных дел прибыл на переговоры в гипсе.

Изначально перед Зеленским поставлена проблема выбора между путём в Европу с потерями территорий, либо повышением ставок в противостоянии с Москвой и дальнейшей военной эскалацией. В первом случае Украина утратить часть областей, но приобретёт членство в ЕС и мир. Во втором − это риск потерять ещё больше людей, территорий, экономику, вплоть до голода, но есть шанс отбить территории.

Предварительно источники СМИ утверждают, что переговоры привели к выбору второго варианта: Зеленский решил пойти на риск и готов повысить ставки.

Официальных комментариев после встречи сторон пока не последовало.