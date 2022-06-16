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Аргументы Недели Политика 13+

Кулеба пришел на встречу с лидерами Франции, Италии и Германии с загипсованной ногой и на костылях

, 17:08

Кулеба пришел на встречу с лидерами Франции, Италии и Германии с загипсованной ногой и на костылях
Дмитрий Кулеба. Фото: Zheng Huansong/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг прибыл на встречу украинского президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии и Германии с загипсованной ногой и на костылях.

В городе Ирпень под Киевом сегодня встречались с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.

Кулеба вышел им навстречу для приветствуя, прыгая на правой ноге, опираясь на костыль. Его левая нога загибсована.
Что случилось с украинском министром - пока неизвестно. Отметим, в Киев на эту встречу также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

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