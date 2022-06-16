Песков: Путин не будет объявлять о мобилизации в выступлении на экономическом форуме в Петербурге

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16 июня 2022, 17:29 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин не объявит в пятницу, 17 июня, о мобилизации. Завтра глава российского государства выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопросы журналистов по поводу мобилизации, сказал, что публикации в западных СМИ о том, что в России должна быть объявлена мобилизация, фейки, лживые вбросы.

Ранее сообщения о всеобщей мобилизации в России опровергали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Как сказал Кадыров в мае, необходимости в мобилизации в Российской Федерации в настоящий момент нет, но гражданам страны стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг президента Владимира Путина.