Кадыров: необходимости в мобилизации в РФ сейчас нет, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг Путина

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18 мая 2022, 11:42 Источник: Telegram-канал ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Необходимости в мобилизации в Российской Федерации в настоящий момент нет, но гражданам страны стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг президента Владимира Путина. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Необходимость в мобилизации в РФ сейчас отсутствует, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, сообщил Кадыров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС России поразили с помощью высокоточных ракет расположения подразделений европейских наемников в украинских Николаеве и Красногоровке.