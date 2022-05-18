ВКС России поразили высокоточными ракетами расположения подразделений европейских наемников в украинских Николаеве и Красногоровке

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18 мая 2022, 11:23

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС поразили с помощью высокоточных ракет расположения подразделений европейских наемников в украинских Николаеве и Красногоровке. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке», — говорится в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале МО.

Как сообщалось ранее в среду, в ведомстве указали, что в течение суток сдались в плен 694 украинских боевика, заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе.