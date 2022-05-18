Минобороны РФ: за сутки сдались в плен 694 заблокированных на «Азовстали» украинских боевика, в том числе 29 раненых

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18 мая 2022, 11:02

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В течение суток сдались в плен 694 украинских боевика, заблокированных на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Минобороны России: за сутки сдались в плен 694 заблокированных на "Азовстали" украинских боевика, в том числе 29 раненых», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Согласно сведениям, предоставленным ведомством, с 16 мая на «Азовстали» сдались в общей сложности 959 человек.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти предали людей с «Азовстали», поскольку использовали их в качестве инструмента шантажа.