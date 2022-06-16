Пасечник: военные армии ЛНР зашли на территорию завода «Азот»

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16 июня 2022, 15:16

Завод "Азот" в Северодонецке/ из открытых источников

Военнослужащие подразделений армии Луганской Народной Республики попали на территорию химического комбината «Азот», расположенного в Северодонецке. Заявление об этом сделал в четверг, 16 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель республики подчеркнул, что жилые кварталы и районы города уже освобождены силами ЛНР. Но территория завода, промзона «Азота» всё ещё под контролем боевиков ВСУ.

«Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооружённые украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», − цитирует Пасечника RT.

Тем не менее по словам главы ЛНР, на данный момент неизвестно точное количество украинских и иностранных боевиков на территории «Азота».

По предварительным данным помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, на территории промышленного предприятия могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.

Ранее стало известно, что украинские боевики продолжают удерживать на территории химического комбината «Азот» в Северодонецке мирных жителей. Однако группе женщин удалось вырваться из ловушки, они рассказали, что на территории завода находятся в большом количестве иностранные наёмники.

Также сообщалось, что поставки Западом новых вооружений киевской стороне вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе республики. С соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.