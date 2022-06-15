Спикер НМ ДНР Басурин: группировка армии Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована

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15 июня 2022, 15:00

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся в районе Северодонецка и Лисичанска, в ближайшее время будет блокирована. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Группировка ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована — Эдуард Басурин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале интернет-издания «Украина.ру».

Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что смертный приговор иностранным наемникам в ДНР послужит примером для других «солдат удачи», действующих на стороне Киева.