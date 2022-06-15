Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Спикер НМ ДНР Басурин: группировка армии Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована

, 15:00

Спикер НМ ДНР Басурин: группировка армии Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся в районе Северодонецка и Лисичанска, в ближайшее время будет блокирована. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Группировка ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована — Эдуард Басурин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале интернет-издания «Украина.ру».

Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что смертный приговор иностранным наемникам в ДНР послужит примером для других «солдат удачи», действующих на стороне Киева.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика