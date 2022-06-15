Зеленский назвал болезненными потери украинской армии в последние дни

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15 июня 2022, 10:08 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Войска ВСУ в последние дни несут болезненные потери в Донбассе и Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

«За прошедшие сутки в битве в Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и селах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, есть потери, и они болезненные», - сказал украинский президент.

Говоря о существенных потерях, он упомянул также Харьковскую область.

Кроме того, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному проверить обеспечение военнослужащих средствами индивидуальной защиты, поскольку украинские СМИ пишут об острой их нехватке.

«Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом», - сказал Зеленский.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ теряют в день до 200 военных убитыми.