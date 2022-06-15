Военный эксперт Сивков считает, что в ВСУ резко снизился качественный состав

Ускорившийся переход украинских городов под контроль РФ говорит о снижении качественного состава ВСУ и низком моральном духе украинских военнослужащих. Такое мнение высказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков.
«Более быстрое взятие городов под контроль говорит о том, что резко снизился качественный состав ВСУ, во-первых. Во-вторых, сильно подорван моральный дух», – заявил он.
По его мнению, оба этих фактора создают хорошие условия для успешных действий армии РФ.
«Как только нам удастся замкнуть кольцо, процесс сдачи в плен пойдет более быстро и интенсивно», - считает эксперт.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что количество граждан, мобилизованных к настоящему моменту в армию страны, исчисляется сотнями тысяч.