Басурин: ДНР рассчитывает на более активное применение Россией ракет наземного и воздушного базирования

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14 июня 2022, 13:13

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Донецкая народная республика рассчитывает на более активное применение Российской Федерацией ракет наземного и воздушного базирования. На это, как передает РИА Новости, указал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«ДНР, попросив у России дополнительной помощи, рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования, пояснил Басурин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о том, что республика запрашивает у Москвы дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка со стороны войск Украины.