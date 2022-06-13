Пушилин заявил, что ДНР запрашивает у России дополнительные союзнические силы

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13 июня 2022, 21:32 Источник: РИА "Новости"

глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вечером в понедельник, 13 июня, заявил, что регион запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка.

Денис Пушилин подчеркнул, что Киев к настоящему моменту перешел все грани. Глава ДНР добавил, что в ходе последних обстрелов Донецка украинскими военными использовались запрещенные методы ведения боя.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя последние обстрелы Донецка украинскими военными, призвал соблюдать гуманитарное право все стороны на Украине.