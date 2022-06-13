Представитель генсека ООН Дюжаррик, комментируя обстрелы Донецка, призвал все стороны на Украине соблюдать гуманитарное право

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13 июня 2022, 20:37 Источник: ТАСС

Стефан Дюжаррик, Lev Radin/Keystone Press Agency

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя последние обстрелы Донецка украинскими военными, призвал соблюдать гуманитарное право все стороны на Украине.

Стефан Дюжаррик уточнил, что все стороны также должны обеспечивать защиту гражданских лиц. По словам официального представителя Антониу Гутерреша, нарушения в отношении мирного населения должны прекратиться незамедлительно.

Дюжаррик напомнил, что ранее сегодня в Донецке был нанесен удар по рынку и зданию, снаряд упал в жилом районе центра города. Он также заметил, что ООН не может предоставлять помощь в регионе из-за бюрократических препятствий, а также из соображений безопасности.