ВСУ выпустили по Донецку 80 ракет из «Градов»

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13 июня 2022, 18:50 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины сообщили, что ВСУ выпустили 80 ракет из "Градов" по Донецку.

Согласно последней информации, к настоящему моменту украинские войска обстреляли Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка. Выпущены 80 ракет из БМ-21 "Град".

Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что город подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. По словам журналиста, в центре Донецка слышны взрывы. Атаку отражают российские средства ПВО.