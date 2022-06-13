Донецк подвергается новому обстрелу со стороны ВСУ

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13 июня 2022, 18:37 Источник: РИА "Новости"

учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Вечером в понедельник, 13 июня, стало известно, что Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня корреспондент РИА Новости.

Согласно последним сообщениям журналиста, взрывы слышны в центре Донецка. Корреспондент также отметил, что российские средства ПВО отражают атаку со стороны украинских военных. К настоящему моменту военным РФ удалось поразить минимум одну цель.

Ранее сегодня ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Буденновскому району Донецка, вследствие чего погибли три человека, а еще восемнадцать получили ранения.