Минобороны РФ: российские войска ракетами «Калибр» уничтожили арсенал ВСУ под Черниговом

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2022, 13:08

Пуск "Калибра", MOD Russia/ Globallookpress.com

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали ударами высокоточных ракет «Калибр» арсенал ВСУ в Черниговской области. Такую информацию сообщает во вторник, 14 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — приводит слова российского военного RT.

Также Конашенков уточнил, что были нанесены удары высокоточными ракетами воздушного базирования «по 11 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники и восьми огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ».

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило об уничтожении российскими ВС крупной партии западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Ранее сегодня издание сообщало, что союзническая группировка ВС РФ и НМ ЛДНР значительно приблизилась к трассе Светлодарск-Артёмовск окончательно взяв под контроль населенный пункт Роты м с выходом на рубеж Клиновое — Мироновка. В самом Клиновом и в Покровском идут бои. Севернее гремит канонада и слышна перестрелка в районе населённых пунктов Яковлевка, Берестовое, Белогоровки и Николаевка. По-прежнему ВСУ пытаются выбить россиян с трассы Артёмовск – Лисичанск, но безуспешно.