По информации нескольких ТК – идут ожесточённые бои в районе Харькова, Славянска, Лисичанска, Авдеевки и других н/п

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2022, 11:06

Фото: Соцсети

Россияне значительно приблизились к трассе Светлодарск-Артёмовск окончательно взяв под контроль населенный пункт Роты м с выходом на рубеж Клиновое — Мироновка. В самом Клиновом и в Покровском идут бои. Севернее гремит канонада и слышна перестрелка в районе населённых пунктов Яковлевка, Берестовое, Белогоровки и Николаевка. По-прежнему ВСУ пытаются выбить россиян с трассы Артёмовск – Лисичанск, но безуспешно.

На Харьковском направлении близ Тернового и Рубежного по-прежнему гремят бои с переменным успехом, сказывается численное превосходство украинских формирований, которые, впрочем, значительно уступают нашим в артиллерии и в авиации. Украинцы предпочитают действовать многочисленными мелкими мобильными группами Минувшей ночью укры пытались атаковать позиции россиян в Старице и Избицком (северо-западнее Рубежного). Идёт бой за Старый Салтов.

Тем временем авиация, ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ отработала по позициям и военным объектам ВСУ в Харькове, Чугуеве, в Золочевском районе, Светличном, Черкасским и Русским Тишкам, южным окраинам Рубежного, Шестаково, Перемоге, Старому Салтову и Одноробовке. ВСУ в ответ обстреляли Веселое, Липцы, Слобожанское и Казачью Лопань, сообщают телеграм-каналы.

В Авдеевке россияне и дончане постепенно берут в кольцо крупную 15-тысячную группировку ВСУ, в составе которой кроме армейцев воюют иностранные наёмники, запрещённые в России батальоны ДУК, «Айдар», «Донбасс».