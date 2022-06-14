Минобороны РФ: под Новомихайловкой в Донбассе националисты расстреляли в спину 32 украинских военных, собравшихся сдаться в плен

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14 июня 2022, 11:44

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Под Новомихайловкой в Донбассе националисты расстреляли в спину 32 военнослужащих Вооруженных сил Украины, собравшихся сдаться в плен. Об этом проинформировало министерство обороны России.

Согласно сведениям ведомства, приведенным Telegram-каналом РИА Новости, когда у Новомихайловки более 30 военных из 25-го батальона 54-й бригады ВСУ решили сдаться и с белыми флагами начали двигаться к российским позициям, на бронемашинах прибыли националисты и открыли перекрестный огонь в спину. В результате погибли 32 человека.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения двух британских наемников, которых приговорили к смертной казни в ДНР.