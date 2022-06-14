Представительство ДНР: за сутки в республике погибли пятеро человек и 39 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

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14 июня 2022, 10:26

Обстрел, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В результате массированных обстрелов со стороны украинских боевиков за минувшие сутки на территории ДНР погибли пять человек, а 39 получили ранения разной степени тяжести. Такую информацию сообщает Представительство республики в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в том числе ребёнка (мальчика) 2011 г. р. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек», − приводит заявление военных ТАСС,

Всего за 24 истекших часа ВСУ нанесли по республике 80 ударов.

Ранее сегодня стало известно, что украинские формирования выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по посёлку Красный Партизан.

Накануне стало известно, что точный тип вооружения определили военные Представительства ДНР в СЦКК. Специалисты сообщили, что обстрел Будённовского района Донецка производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.