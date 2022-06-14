Журналист Пегов: подразделения союзных войск подошли вплотную к пригородам Славянска

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14 июня 2022, 10:13 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Подразделения союзных войск подошли вплотную к пригородам расположенного в Донбассе Славянска. Соответствующую информацию озвучил российский журналист Семен Пегов.

«Сейчас к пригородам Славянска наши подразделения подошли вплотную. Это и Райгородок, и другие населенные пункты, где мы пытаемся зацепиться, чтобы создать плацдарм для непосредственного освобождения Славянска», — процитирован Пегов в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее во вторник, издание The Independent указало, ссылаясь на командира «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили, что на стороне армии Украины действуют порядка трех тысяч солдат из Великобритании.