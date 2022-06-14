The Independent: на стороне армии Украины действуют около трех тысяч солдат из Великобритании

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14 июня 2022, 09:47

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

На стороне Вооруженных сил Украины действуют порядка трех тысяч солдат из Великобритании. Об этом пишет The Independent.

В качестве источника информации издание указало Мамуку Мамулашвили, командира «Грузинского легиона». По словам Мамулашвили, в настоящий момент на украинской территории присутствуют в общей сложности около двадцати тысяч иностранных наемников. Точных сведений о том, сколько из них прибыли из западных государств, нет.

Как сообщалось ранее сегодня, российский журналист Семен Пегов заявил, что 100-я бригада Народной милиции ЛНР прорвала линию обороны Украины на Луганском направлении и смогла продвинуться вглубь на семь километров.