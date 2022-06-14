ТАСС: на территории «Азовстали» в Мариуполе регулярно находят по одному-двум бойцам «Азова», которые не сдались в плен 20 мая

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14 июня 2022, 07:55 Источник: Telegram-канал ТАСС

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

На территории металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе, регулярно находят по одному-двум бойцам «Азова» (запрещенное в РФ украинское националистическое формирование), которые не сдались в плен 20 мая. Об этом информирует ТАСС.

«На территории завода "Азовсталь" регулярно находят по 1-2 бойцам батальона "Азов", которые не сдались в плен 20 мая. Как уточнил источник в силовых структурах, с националистами работают правоохранительные органы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экзистенциальной угрозой русскому народу и русской цивилизации «то, что выросло на месте Украины».