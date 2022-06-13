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Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

, 19:00 Источник: ТАСС

Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом
премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Jim Loscalzo/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию канадский политический деятель лично предоставил вечером в понедельник, 13 июня.

Джастин Трюдо сообщил, что сделал тест на коронавирусную инфекцию и к настоящему моменту получил положительный результат.

Премьер-министр Канады подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и уточнил, что ранее сделал прививку против COVID-19. Трюдо добавил, что уходит на самоизоляцию, поскольку обязан следовать протоколу Министерства здравоохранения.

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