Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию канадский политический деятель лично предоставил вечером в понедельник, 13 июня.
Джастин Трюдо сообщил, что сделал тест на коронавирусную инфекцию и к настоящему моменту получил положительный результат.
Премьер-министр Канады подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и уточнил, что ранее сделал прививку против COVID-19. Трюдо добавил, что уходит на самоизоляцию, поскольку обязан следовать протоколу Министерства здравоохранения.