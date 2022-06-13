Замминистра информации ДНР Безсонов: при обстреле рынка в Донецке погибло трое человек

ВСУ обстреляли рынок «Майский» в Буденновском районе, есть раненые и три погибших, об этом заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия 24».
Безсонов сообщил, что точное количество раненых и погибших на данный момент неизвестно, поскольку обстрелы Донецка все ещё продолжаются. По последним данным известно о более 10 раненых и трёх погибших в результате обстрела рынка «Майский».
Замминистра информации ДНР уточнил, что обстрелы проводятся артиллерийским НАТОвским оружием, а также из систем залпового огня БМ-21 «Град».
В заключение он добавил, что ВСУ сконцентрированы на обстрелах Горловки и Ясиноватой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецк подвергся массовому обстрелу 10 июня артиллерией НАТО, в результате погибли 6 человек.