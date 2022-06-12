Пушилин: Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО, погибли 6 человек

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12 июня 2022, 15:02 Источник: РИА Новости

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Донецк подвергся массовому обстрелу 10 июня артиллерией НАТО, в результате погибли 6 человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости и глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что «за 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причем это и 155 мм НАТОвского образца, и 152 мм, и 122 мм. Минометы 120 мм и 60 мм. Так же РСЗО «Град» и «Ураган». Увы, есть потери среди гражданских».

Уточняется, что 22 человека ранены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооружённые силы Российской Федерации из акватории Черного моря выполнили пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.