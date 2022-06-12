Замглавы МИД Украины сообщил, что Киев создал коридоры для экспорта зерна через Румынию и Польшу, но назвал их «неидеальными»

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12 июня 2022, 17:08 Источник: ТАСС

Погрузка зерна. Фото: Hartmut Schmidt/globallook.com

Украина организовала два коридора для безопасной транспортировки своего зерна — через Польшу и Румынию. Об этом сообщил в воскресенье в кулуарах конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла», который проходит сейчас в Синграпуре, заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

«Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения», - приводит слова министра агентство Reuters.

Он сообщил также, что со странами Балтии ведутся переговоры об открытии третьего маршрута для экспорта украинского зерна.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что лучшим решением вопроса экспорта зерна из Украины считает план, предложенный ООН.