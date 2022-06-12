Генри Киссинджер: Запад в своих же интересах должен урегулировать ситуацию на Украине с учётом позиции России

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12 июня 2022, 13:23 Источник: Говорит Москва

Генри Киссинджер, Ron Sachs/Consolidated News Photos

Запад в своих же интересах должен урегулировать ситуацию на Украине с учётом позиции России. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Times.



Американский политик объяснил, что это следует сделать, чтобы Россия не стала форпостом Китая в Европе. Бывший глава МИД США считает, что в противном случае Европа не сможет предотвратить усиление влияния Пекина на Москву.



Генри Киссинджер также отметил, что после завершения специальной военной операции Западу можно будет найти место и для Украины, и для России.

99-летний Киссинджер, который на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, с тем чтобы быстрее завершить боевые действия, на днях в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту уточнил свои слова.

Генри Киссинджер попал в базу украинского сайта "Миротворец", за то, что якобы принимал участие в "информационной спецоперации РФ".