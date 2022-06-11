Киссинджер пояснил свои слова в Давосе о необходимости уступок со стороны Украины: «журналисты все упростили»

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11 июня 2022, 23:08 Источник: РБК

Генри Киссинджер. Фото: Christoph Soeder/globallook.com

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, с тем чтобы быстрее завершить боевые действия, уточнил свои слова.

В мае на форуме в Давосе 99-летний политик заявил о том, что Запад должен повлиять на Украину, с тем чтобы она возобновила переговорный процесс.

«В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», - сказал он тогда. Эти слова вызвали бурю возмущения в Украине.

На днях в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту Киссинджер счел необходимым уточнить свои слова. Он сказал, под «прежним положением дел» имел в виду возврат к ситуации 24 февраля, до начала спецоперации. По его мнению, только после возвращения войск на прежние позиции и прекращения огня можно обсуждать статус Крыма и других спорных территорий.

«Но журналисты сократили и упростили это», — посетовал политик.