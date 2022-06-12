Российская истребительная авиация сбила в Донбассе два украинских штурмовика Су-25

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12 июня 2022, 11:56

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская истребительная авиация сбила в воздушном пространстве Донбасса два украинских штурмовика Су-25. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой народной республики», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России ликвидировала при помощи ракет «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленных США и Европой противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасов.