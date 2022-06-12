Армия России уничтожила «Калибрами» в Тернопольской области крупный склад поставленных США и Европой ПТРК, ПЗРК и артснарядов

Российские Вооруженные силы уничтожили с помощью ракет «Калибр» на территории Тернопольской области крупный склад поставленных Соединенными Штатами и Европой противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявило министерство обороны РФ.
«Армия России уничтожила ракетами “Калибр” крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области, сообщило российское Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в сети появилось видео ударов вертолетов Ка-52 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины с дистанции более 5 километров.