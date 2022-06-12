Армия России уничтожила «Калибрами» в Тернопольской области крупный склад поставленных США и Европой ПТРК, ПЗРК и артснарядов

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12 июня 2022, 11:43

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Российские Вооруженные силы уничтожили с помощью ракет «Калибр» на территории Тернопольской области крупный склад поставленных Соединенными Штатами и Европой противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», заявило министерство обороны РФ.

«Армия России уничтожила ракетами “Калибр” крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области, сообщило российское Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в сети появилось видео ударов вертолетов Ка-52 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины с дистанции более 5 километров.