Министерство обороны России показало на видео удары вертолетов Ка-52 по опорным пунктам армии Украины с дистанции более 5 км

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12 июня 2022, 11:16

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео удары вертолетов Ка-52 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины с дистанции более 5 километров. Ролик, предоставленный ведомством, опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Боевая работа российских ударных вертолетов Ка-52 по опорным пунктам ВСУ. Экипажи нанесли удары по опорным пунктам противника с дистанции более 5 км. Уничтожены вражеский пункт управления и бронированная техника», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американское издание The Washington Post указало на то, что Запад больше не верит в победу ВСУ на Украине.