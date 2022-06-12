Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

The Washington Post: Запад больше не верит в победу ВСУ на Украине

, 10:29

The Washington Post: Запад больше не верит в победу ВСУ на Украине
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Запад больше не верит в победу Вооруженных сил Украины на территории бывшей советской республики. На это, как информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указало издание The Washington Post.

«Запад больше не верит в победу ВСУ на Украине. Об этом пишет The Washington Post. Американское СМИ пишет, что эйфория на Западе исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику и методично восстанавливает темп, используя свою подавляющую огневую мощь», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что официальный Киев хотел бы получить от западных государств около 300 реактивных систем залпового огня.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика

В мире

Политика

Политика