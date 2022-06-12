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12 июня 2022, 10:29

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Запад больше не верит в победу Вооруженных сил Украины на территории бывшей советской республики. На это, как информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указало издание The Washington Post.

«Запад больше не верит в победу ВСУ на Украине. Об этом пишет The Washington Post. Американское СМИ пишет, что эйфория на Западе исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику и методично восстанавливает темп, используя свою подавляющую огневую мощь», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что официальный Киев хотел бы получить от западных государств около 300 реактивных систем залпового огня.