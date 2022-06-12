Советник главы офиса Зеленского Подоляк: власти Украины хотели бы получить от стран Запада около 300 РСЗО

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12 июня 2022, 07:38

Военная техника, AFLO / globallookpress.com

Официальный Киев хотел бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 РСЗО, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Daily Telegraph», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, в распоряжении издания Business Insider появилась информация, согласно которой испанские официальные лица извинились перед правительством ФРГ за желание поставить Киеву 40 немецких танков Leopard 2.