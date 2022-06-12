Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Business Insider: официальные лица Испании извинились перед кабмином ФРГ за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2

, 07:22

Business Insider: официальные лица Испании извинились перед кабмином ФРГ за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2
Танки Leopard 2, Philipp Schulze / globallookpress.com

Официальные лица Испании извинились перед правительством ФРГ за желание поставить киевской стороне 40 немецких танков Leopard 2. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении Business Insider.

«Испанские официальные лица принесли правительству Германии извинения за желание поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2, пишет германская версия издания Business Insider», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку решению Верховного суда ДНР, приговорившего к смертной казни двух наемников из Великобритании.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В мире

Политика

Политика