Канадский сенатор Бейкер: страны Запада «устали» от Украины

Иван Бейкер, депутат канадского парламента, заявил, что страны Запада «устали» от Украины и видят смысл в том, чтобы страна отдала часть территорий России.

В эфире для телеканала он заявил, что: «Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию- ред.), работать, чтобы Россия была спокойна. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует».