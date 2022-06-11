Канадский сенатор Бейкер: страны Запада «устали» от Украины

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Алексей Резников заявил, что Украина может победить «всех в Европе — немцев, французов, англичан, но только не русских»
Депутат канадского парламента Иван Бейкер подтвердил, что Запад призывает Киев уступить часть территорий Украины
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