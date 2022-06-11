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Канадский сенатор Бейкер: страны Запада «устали» от Украины

, 15:28 Источник: РИА Новости

Канадский сенатор Бейкер: страны Запада «устали» от Украины
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Иван Бейкер, депутат канадского парламента, заявил, что страны Запада «устали» от Украины и видят смысл в том, чтобы страна отдала часть территорий России. 
В эфире для телеканала он заявил, что: «Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию- ред.), работать, чтобы Россия была спокойна. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует».
Ранее Рубаев считает, что Херсонская область - это только начало территориальных потерь для Украины.

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