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Аргументы Недели Мнение 13+

Политолог Аслан Рубаев «За Херсоном к России присоединятся другие территории Украины»

, 14:34

Политолог Аслан Рубаев «За Херсоном к России присоединятся другие территории Украины»

Рубаев считает, что Херсонская область - это только начало территориальных потерь для Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«После того, как Херсонская область была освобождена от украинских неонацистов, регион стал постепенно встраиваться в Россию. Херсонская область с мая перешла на рубль, также она списала все долги перед украинским правительством. Регион действительно изъявил желание войти в состав России, и как ранее говорил Стремоусов о том, что регион никогда больше не будет частью Украины, это очевидный факт. Желание людей быть в составе РФ - тоже очевидно, так как огромное количество обращений за русским паспортом. Естественно, сейчас полностью область перейдет на российское гражданство, и будет некий референдум встраивания Херсонской области в состав РФ. Я думаю, что это первая и не последняя территория в списке так называемого украинского государства. Херсонская область потеряна для Украины окончательно, затем, возможно, последует Запорожская область, которая тоже будет для Украины окончательной потерей».

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо получил паспорт РФ. Также первые паспорта РФ вручили 23 жителям Херсона.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире