Политолог Аслан Рубаев «За Херсоном к России присоединятся другие территории Украины»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июня 2022, 14:34

Рубаев считает, что Херсонская область - это только начало территориальных потерь для Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«После того, как Херсонская область была освобождена от украинских неонацистов, регион стал постепенно встраиваться в Россию. Херсонская область с мая перешла на рубль, также она списала все долги перед украинским правительством. Регион действительно изъявил желание войти в состав России, и как ранее говорил Стремоусов о том, что регион никогда больше не будет частью Украины, это очевидный факт. Желание людей быть в составе РФ - тоже очевидно, так как огромное количество обращений за русским паспортом. Естественно, сейчас полностью область перейдет на российское гражданство, и будет некий референдум встраивания Херсонской области в состав РФ. Я думаю, что это первая и не последняя территория в списке так называемого украинского государства. Херсонская область потеряна для Украины окончательно, затем, возможно, последует Запорожская область, которая тоже будет для Украины окончательной потерей».

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо получил паспорт РФ. Также первые паспорта РФ вручили 23 жителям Херсона.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции