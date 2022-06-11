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«Украина.ру»: с 24 по 26 июня в Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами «Азова»

, 14:00 Источник: Telegram-канал «Украина.ру»

«Украина.ру»: с 24 по 26 июня в Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами «Азова»
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С 24 по 26 июня в городе Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ). Соответствующие сведения оказались в распоряжении отечественного портала «Украина.ру».

«В период с 24 по 26 июня в Мариуполе начнется судебный процесс над “азовцами”. Эту информацию “Украине.ру” подтвердил источник в ДНР, попросивший не называть его имя», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале интернет-издания.

По словам собеседника журналистов, на данный момент следствие завершено, доказательная база собрана.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в Службе безопасности Украины из-за ареста в Сербии генерала Андрея Наумова, который был задержан с долларами и драгоценностями.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

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