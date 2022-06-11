«Украина.ру»: с 24 по 26 июня в Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами «Азова»

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11 июня 2022, 14:00 Источник: Telegram-канал «Украина.ру»

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

С 24 по 26 июня в городе Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ). Соответствующие сведения оказались в распоряжении отечественного портала «Украина.ру».

«В период с 24 по 26 июня в Мариуполе начнется судебный процесс над “азовцами”. Эту информацию “Украине.ру” подтвердил источник в ДНР, попросивший не называть его имя», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале интернет-издания.

По словам собеседника журналистов, на данный момент следствие завершено, доказательная база собрана.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о «панике» в Службе безопасности Украины из-за ареста в Сербии генерала Андрея Наумова, который был задержан с долларами и драгоценностями.