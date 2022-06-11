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Замминистра Высоцкий: на Украине ожидается дефицит арбузов из-за потери Херсонской и Запорожской области

, 14:26 Источник: РИА Новости

Замминистра Высоцкий: на Украине ожидается дефицит арбузов из-за потери Херсонской и Запорожской области
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украину ожидает дефицит бахчевых культур из-за потери Херсонской и Запорожской области, об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

Политик сообщил, что количество арбузов на Украине сократится, поскольку основными территориями для выращивания агрокультуры были Херсонская и Запорожская области. На данный момент регионы подконтрольны российским вооружённым силам, экспорт продуктов невозможен. Уточняется, что Одесская область также занимается выращиванием бахчевых культур, однако объемы там в разы меньше. 

Высоцкий добавил, что Украину также ожидает «сложная ситуация» с черешней. По его словам, Мелитополь, который сейчас также подконтролен российской стороне, был основным центров выращивания ягоды.

Ранее производители пива в России перешли на более дешевые варианты упаковки из-за дефицита этикеток.

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Политика

Дмитрий Рогозин: США оплатили «Роскосмосу» полет астронавта NASA к МКС в рублях

Американская компания полностью оплатила Госкорпорации «Роскосмос» полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По словам Дмитрия Рогозина, полет астронавта Марка Томаса Ванде Хая оплачивала американская частная компания Axiom Space. Оплата произведена полностью, в рублях, но с задержкой. Астронавт Марк Ванде Хай прибыл на Международную космическую станцию в апреле 2021 года вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым на ракете-носителе «Союз МС-18», после 355 дневного нахождения на МКС вернулся на Землю в конце марта 2022 года с рекордом по продолжительности пребывания на МКС. По словам главы «Роскосмоса», NASA обратилась к посредничеству компанию Axiom Space, ощущая давление со стороны конгресса США.

В мире