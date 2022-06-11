Замминистра Высоцкий: на Украине ожидается дефицит арбузов из-за потери Херсонской и Запорожской области

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11 июня 2022, 14:26 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украину ожидает дефицит бахчевых культур из-за потери Херсонской и Запорожской области, об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

Политик сообщил, что количество арбузов на Украине сократится, поскольку основными территориями для выращивания агрокультуры были Херсонская и Запорожская области. На данный момент регионы подконтрольны российским вооружённым силам, экспорт продуктов невозможен. Уточняется, что Одесская область также занимается выращиванием бахчевых культур, однако объемы там в разы меньше.

Высоцкий добавил, что Украину также ожидает «сложная ситуация» с черешней. По его словам, Мелитополь, который сейчас также подконтролен российской стороне, был основным центров выращивания ягоды.

Ранее производители пива в России перешли на более дешевые варианты упаковки из-за дефицита этикеток.