Санкции забрали у пива этикетки на горлышках

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9 июня 2022, 21:47

Фото: pexels.com

Производители пива в России перешли на более дешевые варианты упаковки из-за дефицита этикеток, сообщает «АБН».



После введения пятого пакета санкции против России пивоваренным производством стало не хватать бумаги.



Стоимость закупаемых в Финляндии и Дании основ и чернил для этикеток увеличилась на 40-50%, после запрета на их экспорт из стран РС.



Из-за этого этикетки «Старого мельника из бочонка», «Сибирской короны» и «Белого медведя» изменяться. У них пропадет этикетка на горлышке бутылки.



Проблему поставок отдельных видов этикеток подтвердили и в Ассоциации производителей пива, в которой участвуют «Балтика» и Heineken. Они утверждают, что находятся в поисках альтернативного источника поставок.