Читатели Daily Express уверены, что США попытаются избавиться от Зеленского

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11 июня 2022, 13:53 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Читатели британского таблоида Daily Express полагают, что США попытаются избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, так как он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией.

Один из читателей издания призвал помнить, "что в конфликте виноваты США". "Украина — инструмент, который подвел своего хозяина. Вашингтон отчаянно пытается похоронить Зеленского и уберется с Украины, когда там воцарится хаос", — написал он в комментарии.

Еще один комментатор пишет: "Юморист тогда — юморист сейчас. И не очень благодарный при этом. Зеленский подвел своего хозяина, и США теперь хотят его похоронить".

Следующий читатель обратился к президенту Украины: "Зеленский, ты проиграешь и тебя арестуют. Твои друзья выбрали путь голода, боли и лжи".

Читатель британского таблоида Daily Express считает Зеленского неудачником, которого скоро забудет Европа. "Ей будет стыдно за то, что она помогала Киеву", — отметил пользователь.

Другой комментатор пристыдил киевские власти: "То, что Украина делала с мирным населением Донбасса, — не повод для гордости".

В конце мая стало известно из соцсетей, что Зеленский впервые с 24 февраля выехал за пределы Киевской области

Президент Украины посетил войска в Харьковской области, сообщил его офис. СМИ писали, что Зеленский с начала спецоперации укрывается в бункере в центре Киева.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива ранее заявил о готовящемся в Киеве убийстве украинского президента Владимира Зеленского. Кива подтвердил свою версию тем, что Зеленский усиливает свою личную охрану.

Президент США Джо Байден заявил о том, что Зеленский оставил без внимания предупреждения его окружения о начале российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.