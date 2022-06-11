Читатели Daily Express уверены, что США попытаются избавиться от Зеленского

Читатели британского таблоида Daily Express полагают, что США попытаются избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, так как он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией.
Один из читателей издания призвал помнить, "что в конфликте виноваты США". "Украина — инструмент, который подвел своего хозяина. Вашингтон отчаянно пытается похоронить Зеленского и уберется с Украины, когда там воцарится хаос", — написал он в комментарии.
Еще один комментатор пишет: "Юморист тогда — юморист сейчас. И не очень благодарный при этом. Зеленский подвел своего хозяина, и США теперь хотят его похоронить".
Следующий читатель обратился к президенту Украины: "Зеленский, ты проиграешь и тебя арестуют. Твои друзья выбрали путь голода, боли и лжи".
Читатель британского таблоида Daily Express считает Зеленского неудачником, которого скоро забудет Европа. "Ей будет стыдно за то, что она помогала Киеву", — отметил пользователь.
Другой комментатор пристыдил киевские власти: "То, что Украина делала с мирным населением Донбасса, — не повод для гордости".
В конце мая стало известно из соцсетей, что Зеленский впервые с 24 февраля выехал за пределы Киевской области
Президент Украины посетил войска в Харьковской области, сообщил его офис. СМИ писали, что Зеленский с начала спецоперации укрывается в бункере в центре Киева.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива ранее заявил о готовящемся в Киеве убийстве украинского президента Владимира Зеленского. Кива подтвердил свою версию тем, что Зеленский усиливает свою личную охрану.
Президент США Джо Байден заявил о том, что Зеленский оставил без внимания предупреждения его окружения о начале российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.