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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: регион больше не вернется в состав Украины

, 11:27 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: регион больше не вернется в состав Украины
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Херсонская область никогда больше не вернётся в состав Украины, об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. 
В своём Telegram-канале он опубликовал видеообращение в котором подчеркнул, что регион больше никогда не вернется в состав Украины. Стремоусов также добавил, что «такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика» долго время разворовывали страну. По его словам, сейчас Херсонская область стремится интегрировать в Россию.
Ранее военный комендант Херсонской области отдал военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые остались на территории региона, приказ добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие.

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