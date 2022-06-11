Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: регион больше не вернется в состав Украины

Херсонская область никогда больше не вернётся в состав Украины, об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

В своём Telegram-канале он опубликовал видеообращение в котором подчеркнул, что регион больше никогда не вернется в состав Украины. Стремоусов также добавил, что «такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика» долго время разворовывали страну. По его словам, сейчас Херсонская область стремится интегрировать в Россию.