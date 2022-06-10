Военный комендант Херсонской области приказал солдатам ВСУ добровольно сдать оружие и боеприпасы

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10 июня 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Военный комендант Херсонской области отдал военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые остались на территории региона, приказ добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие.

Согласно тексту приказа "Об усилении мер общественной безопасности", подписанному 9 июня, военнослужащим ВСУ и приравненным к ним лицам, находящимся в Херсонской области, приказано встать на учет в комендатуре, добровольно сдать оружие и боеприпасы.

Военные, которые выполнят вышеуказанные требования, не будут привлекаться к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те, кто будут уклоняться от исполнения приказа, подлежат задержанию и последующему изъятию оружия и его составных частей, взрывных устройств, а также взрывчатых веществ.