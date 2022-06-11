СК России: боевики «Азова» запугивали жителей Мариуполя и использовали как живой шит, размещая их в домах, откуда вели стрельбу

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11 июня 2022, 10:30

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Боевики украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) запугивали жителей города Мариуполя и использовали как живой шит, размещая их в домах, откуда вели стрельбу. На это указали в российском Следственном комитете.

«Боевики "Азова" запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита, размещая их в домах, откуда вели стрельбу, сообщили в СК РФ. Следователи допросили более 2 тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу об обстреле города ВСУ, отметили в ведомстве», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в субботу, первый заместитель руководителя министерства информации ДНР Даниил Безсонов высказал уверенность в том, что Вооруженные силы Украины сбегут из Славянска, когда войска республики займут находящиеся рядом с городом населенные пункты.