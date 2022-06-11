Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены создавать азиатский аналог НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2022, 07:31 Источник: РБК

глава Пентагона Ллойд Остин, Ssgt. Jack Sanders/Dod/ globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не стремятся к конфронтации или конфликту, не ищут конфронтации или новой холодной войны и не намерены создавать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» и заявил, что США стремятся справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и сделают все возможное для предотвращения потенциального конфликта. Reuters цитирует главу американского Минобороны Ллойда Остина, который заверил: «Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому аналогу НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки».

Глава Пентагона также в своей речи сказал, что США намерены «поддерживать статус-кво, который принес много пользы региону».

Американский генерал отметил, что США привержены своей давней политике одного Китая, но против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон. Остин напомнил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике.