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Британец Шон Пиннер, приговоренный судом ДНР к смертной казни, посоветовал наемникам «без опыта» не приезжать в Украину

, 13:11 Источник: РИА Новости

Британец Шон Пиннер, приговоренный судом ДНР к смертной казни, посоветовал наемникам «без опыта» не приезжать в Украину
Фото: скриншот с видео.

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, которого Верховный суд ДНР приговорил в четверг к смертной казни, дал совет иностранным наемникам без опыта боевых действий не приезжать в Украину.

С Пиннером в пятницу побеседовали корреспонденты телеканала RT.

Пиннер рассказал в интервью, что боевые действия в Украине — это «совершенно другое», чем выполнять боевые задачи в Боснии в составе сил ООН или в Ирландии.

«Наверное, да, если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться», - сказал он. 

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