Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский об освобождении Донбасса: всё идёт по плану

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10 июня 2022, 12:17 Источник: Свободная пресса

Александр Ходаковский, фото из соцсети

Командир батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский призвал не воспринимать медленное продвижение союзных войск на Украине как поражение. По информации комбата, всё идёт по плану.

В то же время Ходаковский сообщил о рисках затягивания конфликта. Командир батальона «Восток» написал в соцсети: «Я ни в коем случае не за тактику стояния — от Донецка скоро ничего не останется, если мы будем стоять. Но я умеряю пыл тех, кто видит в стоянии поражение». Он подчеркнул, что в настоящее время вся здоровая Россия активизировала любые ресурсы, чтобы обеспечить преимущество по всем направлениям.

По слова Ходаковского, необходимо время, чтобы обеспечить войска новыми видами оружия, в том числе, управляемыми средствами контрбатарейной борьбы дальнего действия, чтобы уничтожать поставляемую Киеву западную артиллерию, - сообщает «Свободная пресса».

Комбат подтвердил, что в нашей природе раскачиваться долго, и это правда. «Так что всё идёт по плану», - сказал Ходаковский и уточнил, что по тому, который определен свыше. «Главное, больше сейчас работать — меньше имитировать, или, как я люблю говорить: больше быть, чем казаться», - подытожил комбат.

Как стало известно из интервью газете «Гардиан» представителя ГУ разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Киев израсходовал почти все артиллерийские снаряды и испытывает трудности из-за задержек поставок западных вооружений.