Командир батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский призвал не воспринимать медленное продвижение союзных войск на Украине как поражение. По информации комбата, всё идёт по плану.
В то же время Ходаковский сообщил о рисках затягивания конфликта. Командир батальона «Восток» написал в соцсети: «Я ни в коем случае не за тактику стояния — от Донецка скоро ничего не останется, если мы будем стоять. Но я умеряю пыл тех, кто видит в стоянии поражение». Он подчеркнул, что в настоящее время вся здоровая Россия активизировала любые ресурсы, чтобы обеспечить преимущество по всем направлениям.
По слова Ходаковского, необходимо время, чтобы обеспечить войска новыми видами оружия, в том числе, управляемыми средствами контрбатарейной борьбы дальнего действия, чтобы уничтожать поставляемую Киеву западную артиллерию, - сообщает «Свободная пресса».
Комбат подтвердил, что в нашей природе раскачиваться долго, и это правда. «Так что всё идёт по плану», - сказал Ходаковский и уточнил, что по тому, который определен свыше. «Главное, больше сейчас работать — меньше имитировать, или, как я люблю говорить: больше быть, чем казаться», - подытожил комбат.
Как стало известно из интервью газете «Гардиан» представителя ГУ разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Киев израсходовал почти все артиллерийские снаряды и испытывает трудности из-за задержек поставок западных вооружений.