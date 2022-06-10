Представитель украинской военной разведки Скибицкий заявил, что Киев использовал почти все артиллерийские снаряды

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10 июня 2022, 11:22 Источник: ТАСС

Украинские солдаты используют французскую зенитную установку. Фото: Cover Images/globallook.com

Киев израсходовал почти все артиллерийские снаряды и испытывает трудности из-за задержек поставок западных вооружений. Об этом в интервью газете «Гардиан», опубликованном в пятницу, заявил представитель ГУ разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на один украинский снаряд в настоящее время приходится 10-15 российских. Ежедневно Украина расходует до 6 тысяч артиллерийских снарядов.

«Мы использовали практические все наши [артиллерийские] боеприпасы и сейчас применяем 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО», - сказал Скибицкий.

Он также посетовал на то, что вооружения Киеву поставляются не так быстро, как хотелось бы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что стране хватит оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.