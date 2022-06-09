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Глава МО Украины Резников: стране хватит оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской

, 14:55 Источник: РИА "Новости"

Глава МО Украины Резников: стране хватит оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской
глава Минобороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в четверг, 9 июня, заявил, что стране хватило бы оружия, которым она располагает, для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.

Алексей Резников заявил, что Украина получила от своих партнеров, приобрела на рынке и изготовила большое количество оружия, которого было бы достаточно для победоносной обороны от любой европейской армии. "Но не от России", – заметил министр.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что Киеву "позарез нужно" тяжелое вооружение, причем как можно скорее.

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